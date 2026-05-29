كشف مصدر مسؤول بقطاع السياحة الدينية، الانتهاء من تفعيل عقود العمرة الخاصة بالموسم الجديد 1448 هجريًا، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لانطلاق رحلات العمرة للموسم الجديد، بالتنسيق مع الوكلاء المعتمدين بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الشركات باتت جاهزة للبدء في إصدار تأشيرات العمرة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، فور صدور الضوابط المنظمة لموسم العمرة من وزارة السياحة والآثار.

رحلات العمرة 2026 تبدأ مطلع يوليو

أشار المصدر، إلى أن المؤشرات الحالية ترجح انطلاق أولى رحلات العمرة مع بداية شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع اعتماد الضوابط الرسمية وإتاحة إجراءات الحجز والتوثيق للشركات المنظمة للرحلات.

وأكد أن الاستعدادات الفنية والتنظيمية تسير بوتيرة منتظمة، بما يضمن انطلاق الموسم الجديد بصورة منظمة، وتقديم خدمات مناسبة للمعتمرين المصريين.

ضوابط العمرة الرسمية

أضاف المصدر، أن شركات السياحة تترقب إعلان وزارة السياحة والآثار للضوابط المنظمة لموسم العمرة، والتي ستحدد آليات التنفيذ والاشتراطات الخاصة بتنظيم الرحلات، بما يضمن الحفاظ على حقوق المعتمرين وتنظيم السوق السياحي.

وأشار إلى أن الترتيبات المبكرة وتفعيل العقود مع الوكلاء السعوديين تعكس مؤشرات إيجابية بشأن انطلاق موسم عمرة ناجح، متوقعًا أن يشهد الموسم المقبل إقبالًا كبيرًا من المواطنين عقب انتهاء موسم الحج الحالي.