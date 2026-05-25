عددهم 41 ألفًا.. بدء تصعيد حجاج السياحة المصريين إلى عرفات

كتب : محمد أبو بكر

02:07 م 25/05/2026

الحج

بدأت الشركات المعنية، صباح اليوم الاثنين تنفيذ خطة تصعيد حجاج السياحة المصريين إلى صعيد عرفات الطاهر، استعدادًا لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج غدًا الثلاثاء، وسط استعدادات مكثفة ومتابعة ميدانية مستمرة من بعثة الحج السياحي، بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية والجهات المعنية بتنظيم موسم الحج.

ووصلت الحافلات المخصصة لنقل حجاج السياحة المصريين إلى مقار إقامتهم بمختلف مناطق مكة المكرمة، لبدء عمليات التفويج وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

ويبلغ عدد حجاج السياحة المصريين، خلال الموسم الحالي، نحو 41 ألف حاج، يمثلون نحو 52% من إجمالي الحجاج المصريين هذا العام.

ومن المقرر تصعيدهم إلى عرفات من خلال 1200 حافلة سعودية حديثة، تشمل أتوبيسات وسيارات خاصة وعائلية، تم تجهيزها وفق أعلى معايير الراحة والسلامة.

متابعة لحظية وغرفة عمليات مركزية

وفي إطار حالة الطوارئ التي أعلنتها بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس البعثة، تم رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان تنفيذ خطة التصعيد بشكل آمن ومنظم.

وأكدت سامية سامي أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي يتابع على مدار الساعة سير عمليات التصعيد، من خلال غرفة العمليات المركزية التي تتلقى تقارير ميدانية لحظية من اللجان المنتشرة بمقار إقامة الحجاج ومخيماتهم بالمشاعر المقدسة، مشيرة إلى أن تلك التقارير تُرفع بشكل مباشر إلى مكتب الوزير للاطمئنان على انتظام حركة التفويج وسلامة الحجاج.

وأضافت أن خطة التصعيد ستستمر حتى منتصف الليل، وفق جدول زمني دقيق جرى إعداده مسبقًا لتفادي الزحام والتكدسات، وضمان وصول الحجاج إلى مخيماتهم بعرفات بسهولة ويسر.

مشاركة موسعة من قيادات الحج السياحي

ويشارك في اللجنة الرئيسية للحج السياحي عدد من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، من بينهم ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، ووليد خليل نائب رئيس اللجنة، ويسري السعودي عضو مجلس إدارة الغرفة.

كما تضم البعثة عددًا من قيادات وزارة السياحة والآثار، بينهم إيهاب البيومي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، والمهندس محمد رضا مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية، والمهندس حسام البدوي مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي، إلى جانب أعضاء ومشرفي البعثة الميدانيين.

التصعيد المباشر إلى عرفات

وأوضحت سامية سامي أن غالبية الحجاج سيتم تصعيدهم مباشرة إلى عرفات، دون المبيت بمنى ليلة التروية، وفقًا للخطط التنظيمية المعتمدة، بما يحقق راحة الحجاج ويضمن سلامتهم.

وفي المقابل، صعّدت أعداد محدودة من شركات السياحة المنظمة لما يُعرف بـ"حج السنة" حجاجها إلى مشعر منى للمبيت بها الليلة، على أن يتم نقلهم فجر غدٍ إلى عرفات، وذلك بالتنسيق الكامل مع البعثة وشركات الطوافة السعودية.

