أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع تمثل وثيقة سياسية مهمة تعكس ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية الراهنة.

وكيل تشريعية الشيوخ: تصريحات السيسي تؤكد ثوابت الموقف المصري

أوضح "الشريف"، أن الرئيس السيسي وجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن انشغال العالم بالأزمات الأخرى لا ينبغي أن يكون مبررًا لفرض وقائع جديدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الموقف المصري يواصل التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية ورفض أي إجراءات تستهدف تغيير الواقع القائم على الأرض.

الشريف: مصر ترفض تغيير الخريطة الديموغرافية لقطاع غزة

أشار وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أن تحذير الرئيس السيسي من توسيع نطاق ما يسمى بـ"الخط الأصفر" داخل قطاع غزة يعكس إدراكًا مصريًا عميقًا للمخططات التي تستهدف تغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للقطاع.

وأكد أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض ترتيبات من شأنها المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو تغيير طبيعة الأراضي الفلسطينية.

نائب بالشيوخ: مصر تحملت مسؤولية تاريخية تجاه الفلسطينيين

أوضح أن الدولة المصرية تحملت منذ اندلاع الأزمة مسؤولية تاريخية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ورفضت جميع مخططات التهجير القسري، مع استمرار جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية رغم التحديات القائمة.

وأشار إلى أن التحركات المصرية عكست التزامًا ثابتًا بدعم الحقوق الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي العربي.

الشريف: السيسي يدعو لتسويات سياسية تعالج جذور الأزمات

أكد النائب أحمد حلمي الشريف، أن مطالبة الرئيس السيسي بالانتقال إلى مرحلة التسويات السياسية الشاملة تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تقوم على معالجة جذور الأزمات بدلًا من الاكتفاء بإدارة الصراعات وتداعياتها.

وأضاف أن هذه الرؤية تعزز فرص تحقيق الاستقرار الإقليمي وتدعم مسارات السلام العادل والشامل في المنطقة.

وكيل تشريعية الشيوخ: إشادة دولية بالدور المصري في قمة السبع

ثمّن "الشريف"، الإشادة الدولية بالدور المصري خلال أعمال قمة السبع، مؤكدًا أن القاهرة أصبحت طرفًا رئيسيًا يحظى بالمصداقية والقدرة على التعبير عن مصالح شعوب المنطقة بعيدًا عن المصالح الضيقة.

وأشار إلى أن هذا التقدير الدولي يعكس مكانة مصر ودورها المحوري في معالجة القضايا الإقليمية والدفاع عن استقرار المنطقة.

نائب بالشيوخ: القضية الفلسطينية تمثل أولوية للأمن القومي العربي

أكد على أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات الدولة المصرية على مستوى الأمن القومي العربي، مشددًا على أن القيادة السياسية لن تسمح بتمرير أي مخططات تستهدف تصفية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مهما كانت الضغوط أو التحديات.