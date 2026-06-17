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مدبولي يترأس اجتماع الحكومة يعقبه تدشين وثيقة ملكية الدولة المحدثة

كتب : محمد أبو بكر

12:01 م 17/06/2026

مجلس الوزراء

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بدأ مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية، ومتابعة تنفيذ التكليفات الحكومية ومشروعات الدولة المختلفة.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية للملفات والقضايا المطروحة على أجندة العمل الحكومي، إلى جانب استعراض مستجدات تنفيذ المشروعات القومية والبرامج التنموية في مختلف القطاعات.

إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة

من المقرر أن يعقب اجتماع الحكومة فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي والاستثماري.

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الاقتصاد المصري وثيقة ملكية الدولة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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