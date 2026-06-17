بدأ مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية، ومتابعة تنفيذ التكليفات الحكومية ومشروعات الدولة المختلفة.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية للملفات والقضايا المطروحة على أجندة العمل الحكومي، إلى جانب استعراض مستجدات تنفيذ المشروعات القومية والبرامج التنموية في مختلف القطاعات.

إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة

من المقرر أن يعقب اجتماع الحكومة فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي والاستثماري.