بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم التنمية الريفية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، من خلال التوسع في تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة" واستغلال الأصول غير المستغلة التابعة للدولة في إقامة مشروعات إنتاجية وتنموية بالمحافظات.

وزير الزراعة: التوسع في مبادرة "القرية المنتجة" لدعم التنمية الريفية

تناول اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الزراعة بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، آليات التوسع في تنفيذ مبادرة "إحياء القرية المنتجة"، والتي تستهدف استثمار المقومات الطبيعية والبشرية والإنتاجية التي تتميز بها كل قرية على مستوى الجمهورية، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الريف المصري.

الزراعة واتحاد الصناعات يبحثان مشروعات ذات عائد اقتصادي سريع

كما ناقش الجانبان تنفيذ وتطوير عدد من المشروعات المتخصصة التي تتمتع بجدوى اقتصادية مرتفعة وسرعة في تحقيق العائد، من بينها مشروعات تربية نحل العسل، وإنتاج الحرير الطبيعي من خلال تربية دود القز، بما يسهم في تمكين الأسر الريفية والشباب والمرأة المعيلة اقتصاديًا.

علاء فاروق: استغلال الأصول غير المستغلة لإنشاء وحدات إنتاجية

أكد وزير الزراعة، أهمية وضع آلية عملية للتنسيق المشترك بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية، بهدف الاستفادة من الأصول غير المستغلة التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، وتحويلها إلى وحدات إنتاجية وتصنيعية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

وزير الزراعة: فرص عمل وزيادة دخول المزارعين على رأس الأهداف

أوضح علاء فاروق، أن التعاون المشترك يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء الريف، والحد من معدلات البطالة، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بدلاً من تسويقها كمواد خام، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة الزراعية وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

وأضاف أن هذه المشروعات من شأنها المساهمة في زيادة دخول المزارعين وأسرهم بصورة ملموسة، سواء على المستوى اليومي أو الشهري، بما ينعكس إيجابًا على الأوضاع الاقتصادية داخل القرى.

وزير الزراعة: أولوية لمبادرة "حياة كريمة"

شدد الوزير، على أن القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستحظى بالأولوية في تنفيذ هذه المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة بالمناطق الأكثر احتياجًا، وتحويل القرى إلى مجتمعات إنتاجية قادرة على التصدير.

اتحاد الصناعات: جاهزون للشراكة ودعم التسويق والتصنيع

من جانبه، أكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، استعداد الاتحاد الكامل للتعاون مع وزارة الزراعة في تنفيذ المبادرة، مشيرًا إلى أن توفير الخبرات الصناعية والدعم الفني والتسويقي للمشروعات المستهدفة سيسهم في تحويل القرى المصرية إلى تجمعات إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح أسواق جديدة للتصدير.

مشاركة قيادات الزراعة والصناعة في اللقاء

حضر الاجتماع الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وممثلي الغرف الصناعية المعنية، لبحث آليات تنفيذ المبادرات والمشروعات المقترحة خلال المرحلة المقبلة.