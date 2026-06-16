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الأرصاد: طقس حار رطب وأتربة مثارة خلال الساعات المقبلة

كتب : محمد نصار

10:58 ص 16/06/2026

طقس حار

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الأجواء الحارة الرطبة، اليوم، على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، فيما تسود أجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية، مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

كما أشارت إلى وجود فرص لنشاط الأتربة والرمال المثارة على مناطق من أقصى جنوب البلاد، خاصة في مدينتي حلايب وشلاتين، داعية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بانخفاض الرؤية الأفقية.

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الطقس الرطوبة درجات الحرارة الأتربة الأرصاد الجوية كي وورد

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