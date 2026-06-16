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ضياء رشوان: الدستور يحكم تحرك مصر الخارجي.. واستهداف إيران للخليج "حسابات غير موفقة"

كتب : حسن مرسي

10:49 م 16/06/2026

ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام

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أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن تحرك مصر الخارجي في الإقليم يحكمه الدستور المصري، الذي ينص على أن مصر جزء من الأمة العربية والقارة الأفريقية والعالم الإسلامي.

وأضاف رشوان خلال حواره مع الكاتب الصحفي سمير عمر عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه ليست صياغات نظرية، بل تمثل تحركاً على الأرض يظهر في كل الأزمات.

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أن مصر ترى أن الأمن القومي العربي لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وعندما تتعرض أجزاء من العالم العربي للخطر، تؤكد مصر هذا المبدأ.

وتابع أن "من بين هذه المناطق الخليج العربي، والرئيس السيسي أكد رفض مصر دون أي تردد لكل الاعتداءات غير المبررة على دول الخليج".

وشدد ضياء رشوان على أن هذه الاعتداءات كانت من إيران، وحساباتها غير موفقة عندما استهدفت دول الخليج.

وأكد وزير الدولة للإعلام أن المبدأ الدستوري المصري يفرض نفسه على الأرض في كل الأزمات التي تمس الأمن القومي العربي.

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ضياء رشوان خليج إيران

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