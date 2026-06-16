أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن استضافة برنامج «لقاء خاص» على شاشة قناة نايل لايف، في الثامنة مساء الخميس المقبل، للمنتج الكبير محمد العدل، في حلقة يكشف خلالها تفاصيل رحلته الممتدة من النشأة وحتى عالم الإنتاج الفني، ضمن حوار شامل يكشف محطات بارزة في مسيرته.

ويتحدث "العدل" خلال الحلقة، عن نشأته في مدينة المنصورة ثم انتقاله إلى حي شبرا، مستعيدًا ملامح البدايات التي أسهمت في تشكيل شخصيته، إضافة إلى استعراض بداياته في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، والاختيارات الفنية التي اعتمد عليها في أعماله من حيث القضايا المطروحة وأبطالها.

ويتناول اللقاء كواليس عدد من أبرز أعماله الدرامية، إلى جانب حديثه عن دور شقيقه النجم الراحل سامي العدل في دعمه ودخوله مجال الفن، مؤكدًا أنه كان له الفضل في اتخاذ أولى خطواته داخل هذا المجال، فضلًا عن استعادته لنصائح والده التي كان لها تأثير كبير في تكوينه المهني والشخصي.

ويكشف العدل خلال الحوار عن دراسته بكلية الطب البيطري وتخرجه منها، قبل انتقاله إلى مجال الإنتاج الفني، موضحًا أنه حرص منذ البداية على التعلم من أساسيات المهنة، مع التزامه بالانضباط في العمل، كما يستعرض أبرز أعماله الناجحة ومن بينها مسلسل "حديث الصباح والمساء".

ويأتي البرنامج من إعداد علاء الديدي، وتقديم داليا العلايلي، وإخراج رشا خالد، إذ تُذاع الحلقة في الثامنة مساء الخميس المقبل، وتُعاد في الخامسة مساء الجمعة التالية على شاشة قناة "نايل لايف".

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