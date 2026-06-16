دعت المحامية نهاد أبو القمصان، إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل من جانب النيابة العامة في ما وصفته بـ"العنف المسكوت عنه داخل غرف الولادة"، على خلفية شهادات متداولة بشأن وقائع داخل مستشفى الشاطبي تتعلق بإهانة بعض المريضات والتعامل معهن بصورة غير إنسانية أثناء الولادة أو الكشف والطوارئ.

وقالت أبو القمصان" في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، "العنف المسكوت عنه داخل غرف الولادة وضرورة أن تفتح النيابة تحقيق فيه.. بدأت القضية عندما نشرت طبيبة امتياز سابقة شهادتها حول وقائع قالت إنها شاهدتها داخل مستشفى الشاطبي، تتعلق بإهانة بعض المريضات والتعامل معهن بصورة غير إنسانية أثناء تلقي الولادة او حتى الكشف والطوارئ".

وتابعت المحامية: وما إن نُشرت الشهادة حتى توالت عشرات الشهادات التي تحدث أصحابها عن تجارب ومشاهدات مشابهة سواء من سيدات أو أطباء شباب".

وأردفت نهاد أبو القمصان: "إذا صحت هذه الوقائع، فنحن عن أفعال قد تشكل جرائم جنائية وتأديبية، تشمل العنف بالاعتداء على المريضات، والإهانة، والسب ، والامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة في الحالات الطارئة".

دعوة لتحقيق مستقل وحماية الشهود

استكملت: "والنيابة العامة تملك أن تتحرك من تلقاء نفسها متى توافرت معلومات جدية عن وقائع قد تشكل جرائم، وأن تستمع إلى المتضررات والشهود، بمن فيهم أطباء الامتياز وأفراد التمريض، مع توفير الحماية اللازمة لهم من أي ضغوط أو إجراءات انتقامية بسبب شهاداتهم".

وأشارت قائلةً: "كذلك الأمر يتعلق بملف أوسع تحدثت عنه تقارير وشهادات عديدة على مدار سنوات، شمل بعض هذه الممارسات بالاضافة لاحتلال مصر أعلى نسبة ولادات قيصرية دون مبرر طبي".

وتابعت المحامية نهاد أبو القمصان: "المطلوب اليوم ليس الإدانة المسبقة ولا الدفاع الأعمى، وإنما تحقيق مستقل وشفاف يكشف الحقيقة كاملة ويحاسب المسؤولين إن ثبتت الوقائع، فحماية النساء داخل المؤسسات الصحية ليست قضية نسوية فقط، بل قضية قانون وعدالة وكرامة إنسانية".

واختتمت المحامية منشورها قائلةً: "كما أرجو الا تتحول القضية للانتقام من الطبيبة الشجاعة التى نشرت شهادتها ..لان كما قلت العديد من التقارير الحقوقية سبق ورصدت مثل هذه الوقائع وعلى جامعة الاسكندرية صاحبة الولاية التحقيق الادارى والمهنى فورا فضلا على نقابة الأطباء".

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