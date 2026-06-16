إعلان

برلمانية "المؤتمر" تطالب بتوجيه الاقتراض في الموازنة الجديدة للإنفاق الإنتاجي

كتب : نشأت حمدي

03:01 م 16/06/2026

النائب أحمد عصام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المؤتمر" بمجلس النواب، الموافقة على الموازنة الجديدة للدولة في العام المالي 2026ـ2027، مشيرًا في كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم، إلى أهمية توجيه الاقتراض نحو الإنفاق الإنتاجي.

4.01 تريليون جنيه حجم الاقتراض بالموازنة الجديدة

وقال رئيس "برلمانية المؤتمر" إن الموازنة المعروضة تكشف عن تحديات حقيقية تستحق التوقف أمامها، حيث تعتمد على اقتراض بقيمة 4.01 تريليون جنيه، بزيادة 12.2% عن العام السابق، في حين لا تتجاوز الاستثمارات العامة 554 مليار جنيه، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ضرورة توجيه الاقتراض نحو الإنفاق الإنتاجي القادر على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

2.42 تريليون جنيه فوائد الديون بالموازنة الجديدة

وأشار إلى أن فوائد الدين تستحوذ على نحو 2.42 تريليون جنيه، بما يمثل 46.3% من إجمالي المصروفات، وهو ما يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد أكبر إلى قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار، موضحًا أن مخصصات الاستثمار والأجور والدعم مجتمعة تبلغ نحو 2.551 تريليون جنيه.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على أهمية وضع خطة واضحة لخفض الاعتماد على الاقتراض وخدمة الدين، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات الإنتاجية القادرة على خلق فرص العمل وتعظيم الإيرادات، إلى جانب تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد بصورة أساسية على الضرائب، فضلاً عن وضع مؤشرات أداء ومساءلة واضحة للهيئات الاقتصادية وبرامج الإنفاق العام.

وأضاف: "المطلوب ليس مجرد موازنة تحقق التوازن المالي، وإنما موازنة تحقق التنمية المستدامة وتعزز قدرة الاقتصاد على النمو".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب المؤتمر مجلس النواب الموازنة الجديدة للدولة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رفع أو تثبيت الفائدة الأمريكية.. هل تتأثر البورصة المصرية بقرار الفيدرالي
اقتصاد

رفع أو تثبيت الفائدة الأمريكية.. هل تتأثر البورصة المصرية بقرار الفيدرالي
سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
أخبار البنوك

سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
خاصl عانى من تعب بالصدر.. كواليس الساعات الأخيرة للفنان أسامة السيد يوسف
زووم

خاصl عانى من تعب بالصدر.. كواليس الساعات الأخيرة للفنان أسامة السيد يوسف
أول تعليق رسمي على ماتردد بتعرض مريضات لانتهاكات بقسم النساء بمستشفى الشاطبي
أخبار المحافظات

أول تعليق رسمي على ماتردد بتعرض مريضات لانتهاكات بقسم النساء بمستشفى الشاطبي
طلعت زكريا ووحيد سيف الأبرز.. نجوم جسدوا شخصية مدير فني
زووم

طلعت زكريا ووحيد سيف الأبرز.. نجوم جسدوا شخصية مدير فني

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي