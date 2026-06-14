أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ميدانية شملت مراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية وحي جنوب الجيزة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد المخالفات والتأكد من انتظام أعمال النظافة والإشغالات.

الأنصاري: إزالة فورية لمنشأة تدوير مخلفات وسط الكتلة السكنية

وجه محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بالإزالة الفورية لمنشأة لإعادة تدوير المخلفات داخل الكتلة السكنية بقرية شبرامنت، إلى جانب عدد من نقاط فرز القمامة بطريق المنصورية، وذلك عقب رصدها خلال جولته الميدانية.

محافظ الجيزة: رفع المخلفات والقضاء على الحرق المكشوف للقمامة

شدد المحافظ، على سرعة رفع تجمعات الرتش والمخلفات بمنطقة زاوية أبو مسلم، مع تكثيف أعمال النظافة والرفع الدوري للمخلفات للحد من ظاهرة الحرق المكشوف وما ينتج عنها من تلوث وأدخنة وروائح تؤثر على المواطنين.

الأنصاري: مراجعة تراخيص البناء والإزالة الفورية للمخالفات

كلف محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بمراجعة عدد من حالات البناء والتشوين بقرى شبرامنت والمنوات، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، مع إزالة أي أعمال مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

محافظ الجيزة: منع إشغالات المقاهي بطريق مصر أسيوط

وجه المحافظ، خلال جولته بمدينة الحوامدية، بتحسين مستوى النظافة بمحيط كوبري الحوامدية والتعامل الفوري مع أي تراكمات للمخلفات، إلى جانب منع إشغالات المقاهي بالشوارع الجانبية على طريق مصر - أسيوط.

كما شدد على شركات الجمع السكني بضرورة الرفع الدوري للمخلفات ونقلها أولًا بأول إلى مدفن شبرامنت.

الأنصاري: تكثيف حملات الإشغالات والنظافة بجنوب الجيزة

شملت الجولة متابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بميدان المنيب وشارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة، حيث أكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة لمنع الإشغالات والتعديات وتحسين الحركة المرورية.

كما شدد على تكثيف جهود رفع المخلفات ومنع تراكم القمامة بنقاط الجمع، مع النقل الفوري للمخلفات إلى محطات المناولة الوسيطة، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.