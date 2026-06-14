ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لمناقشة واعتماد الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي 2026/2027، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات الوزارة.

وزير التموين: الصوامع ركيزة أساسية لمنظومة الأمن الغذائي

شهد الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة، إلى جانب متابعة جهود تطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة الصوامع والتخزين على مستوى الجمهورية، ومناقشة الخطط المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الطاقات التخزينية المتاحة وتقليل الفاقد والحفاظ على جودة الحبوب وفق أحدث المعايير الفنية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، لما تقوم به من دور محوري في تأمين وتخزين الحبوب الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير منظومة العمل بالشركة والتوسع في تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة لتعزيز كفاءة التشغيل والرقابة.

شريف فاروق: تطوير البنية التحتية يدعم المخزون الاستراتيجي

أشار وزير التموين إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأصول والبنية التحتية التابعة للشركة، بما يعزز قدرة الدولة على الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع والحبوب، ويدعم جاهزية منظومة التخزين لمواجهة مختلف المتغيرات والتحديات.

الوزير: الحوكمة وتنمية الكوادر ضمانة لتحقيق المستهدفات

شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، وتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، إلى جانب الاستثمار في تنمية القدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين، بما يضمن تحقيق الأهداف التشغيلية والتنموية للشركة بصورة مستدامة.

حضور قيادات التموين والصوامع والجهاز المركزي للمحاسبات

جاء الاجتماع بحضور الدكتور المهندس عبد السلام محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والدكتور المهندس أشرف صادق، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وعدد من قيادات وزارة التموين والشركة.

تطوير منظومة التخزين ضمن استراتيجية دعم الأمن الغذائي

يأتي انعقاد الجمعية العامة في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواصلة تطوير منظومة الصوامع والتخزين، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين على مستوى الجمهورية، بما يضمن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاستدامة في توفير السلع الأساسية.