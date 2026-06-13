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مدبولي: مصر تمتلك أكبر بنية لإسالة الغاز بالشرق الأوسط

كتب : محمد أبو بكر

05:50 م 13/06/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمتلك واحدة من أقوى البنى التحتية في مجال إسالة الغاز الطبيعي على مستوى الشرق الأوسط، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وتداول الغاز.

مدبولي: إدكو أكبر محطة إسالة في مصر

قال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمحافظة البحيرة، إن محطة إدكو للإسالة تمثل بنية أساسية فريدة لا تمتلكها أي دولة أخرى في المنطقة بنفس الكفاءة والإمكانات.

وأوضح أن محطة إدكو تُعد أكبر محطة لإسالة الغاز في مصر، تليها محطة دمياط، مشيرًا إلى أن قيمتها الاستثمارية الحالية تتجاوز 10 مليارات دولار.

"دول الجوار تربط اكتشافاتها بمصر"

أضاف أن امتلاك مصر لهذه البنية المتطورة شجع العديد من دول الجوار على الاعتماد عليها في تصدير الغاز الطبيعي.

وأكد أن أي دولة تحقق اكتشافات جديدة للغاز تبحث أولًا عن محطات الإسالة لتصدير إنتاجها، وهو ما توفره مصر من خلال منشآتها المتقدمة.

ربط الغاز القبرصي بمحطة إدكو

أشار رئيس الوزراء إلى أن أحد حقول الغاز في قبرص سيتم ربطه بمحطة إدكو للإسالة، تمهيدًا لتصدير الغاز القبرصي عبر الأراضي المصرية.

وأوضح أن هذه الخطوة تعكس الثقة الإقليمية في البنية التحتية المصرية وقدرتها على خدمة مشروعات الطاقة الكبرى.

ثمار استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة

شدد على أن ما يتحقق اليوم هو نتيجة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والطاقة.

وأكد أن الدولة بدأت تجني ثمار الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.

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