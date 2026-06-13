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مدبولي: استثمارات بمئات الملايين بعد تسوية مستحقات شركات النفط الأجنبية

كتب : محمد أبو بكر

05:10 م 13/06/2026 تعديل في 05:17 م

الدكتور مصطفى مدبولي

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إنهاء مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في استعادة ثقة الشركات العالمية العاملة في قطاعي البترول والغاز، مؤكدًا أن هذه الخطوة كان لها أثر مباشر على نشاط الشركات واستثماراتها داخل السوق المصرية.

"رئيس الوزراء: استثمارات بمئات الملايين وتكثيف لأعمال الاستكشاف"
وأوضح مدبولي أن الشركات الأجنبية بدأت خلال الفترة الأخيرة في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة تقدر بمئات الملايين من الدولارات، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

"مدبولي: السوق يشهد أخبارًا إيجابية واكتشافات متواصلة"

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن السوق يشهد بصورة مستمرة أخبارًا إيجابية تتعلق بالاكتشافات البترولية الجديدة وزيادة معدلات الإنتاج، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحسن أداء القطاع وجاذبيته للمستثمرين.

"رئيس الوزراء: النتائج تؤكد نجاح الدولة في جذب الاستثمارات"

أكدأن ما تحقق من نتائج يعكس نجاح الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب لقطاع الطاقة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

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