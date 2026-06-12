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عطل عالمي في فيسبوك وإنستجرام يتسبب في خروج المستخدمين.. ماذا حدث؟

كتب : محمود الهواري

06:21 م 12/06/2026

عطل فيسبوك وإنستجرام

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أبلغ مستخدمون حول العالم، اليوم الجمعة، عن تعرض منصتي فيسبوك وإنستجرام، التابعتين لشركة ميتا، لعطل مفاجئ تسبب في اضطرابات واسعة بالخدمات.

عطل فيسبوك وانستجرام

وشهدت المنصتان ارتفاعا ملحوظا في بلاغات المستخدمين عبر موقع "داون ديتيكتور" لتتبع الأعطال الإلكترونية، مع تسجيل موجات شكاوى متزامنة من مختلف دول العالم بعد عصر الجمعة بتوقيت الرياض.

تسجيل خروج مفاجئ من الحسابات

وأفاد مستخدمون بتعرضهم لتسجيل خروج تلقائي من حساباتهم على فيسبوك وإنستجرام، وعدم قدرتهم على تسجيل الدخول مجددا، حيث ظهرت رسائل خطأ تفيد بحدوث مشكلة غير متوقعة.

توقف الرسائل وتحديث الخلاصات

كما شمل العطل توقف تحديثات الخلاصات، إلى جانب اختفاء أو تعطل خدمات الرسائل المباشرة عبر ماسنجر وإنستجرام لدى عدد كبير من المستخدمين.

رسائل خطأ تربك المستخدمين

وظهرت على صفحات فيسبوك رسائل تفيد بوجود خطأ تقني، مع تأكيد أن الشركة تعمل على معالجة المشكلة وإعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

اضطراب في خدمات ميتا عالميا

ورغم عدم وجود صفحة رسمية مخصصة لحالة الخدمات الاستهلاكية لدى شركة ميتا، فإنها تعتمد على صفحة مخصصة لأدوات الأعمال لمتابعة حالة الأنظمة.

امتداد عطل فيسبوك عالميا

وأشار موقع "داون ديتيكتور" إلى أن العطل بدأ في وقت مبكر من صباح الجمعة بتوقيت المحيط الهادئ، وامتد ليشمل منتجات فيسبوك المختلفة عالميًا، قبل أن يتعرض الموقع نفسه لضغط مؤقت خلال ذروة البلاغات.

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