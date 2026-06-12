قال بيان صادر عن وزارة النقل، الجمعة، إن محطات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل شهدت أمس، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في الوصول إلى منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمشاركة في الاحتفالية الجماهيرية الكبرى التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمناسبة افتتاح كأس العالم.

وبحسب البيان، عكست حركة الإقبال الكثيفة على المحطات المكانة المتنامية التي بات يحتلها المشروع كأحد أبرز مشروعات النقل الجماعي الحديثة في الجمهورية الجديدة، ودوره في تسهيل حركة الانتقال إلى الفعاليات الكبرى التي تستضيفها العاصمة الإدارية.

مونوريل شرق النيل: من وسيلة نقل إلى أيقونة حضارية

أكدت وزارة النقل، أن مونوريل شرق النيل لم يعد مجرد وسيلة نقل حديثة، بل أصبح وجهة مفضلة للمواطنين خلال الفعاليات والاحتفالات الكبرى، بفضل ما يوفره من تجربة تنقل سريعة وآمنة ومريحة، تعتمد على أحدث نظم النقل الذكي وفق المعايير العالمية.

الركاب: تجربة حضارية تضاهي الأنظمة العالمية

أعرب عدد من الركاب عن إعجابهم بالمستوى الحضاري الذي يقدمه المونوريل، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في مفهوم النقل الجماعي الحديث داخل مصر.

وأشاروا إلى أن المشروع يتميز بسرعة التشغيل وانتظام الرحلات، إلى جانب نظافة المحطات والعربات، ومستويات الراحة والأمان التي توفرها المنظومة لروادها.

المواطنون: المونوريل اختصر الوقت والجهد

أكد عدد من المواطنين أن مونوريل شرق النيل أصبح أحد أبرز إنجازات البنية التحتية الحديثة، وساهم في تعزيز الربط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحوا أنهم يعتزمون الاعتماد على المونوريل بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لما يتيحه من اختصار للوقت والجهد، فضلًا عن توفير تجربة تنقل متطورة تضاهي كبرى شبكات النقل الحديثة حول العالم.