فازت الطالبة شيماء عبدالناصر رمضان، بالفرقة الأولى شعبة أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القرين بالشرقية، بالميدالية الفضية وميداليتين برونزيتين في بطولة إفريقيا للكبار لرفع الأثقال، التي أُقيمت يوم 14 مايو 2026م.

وأشاد الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر، بما حققته الطالبة من أداء مشرّف يعكس ما تمتلكه طالبات جامعة الأزهر من عزيمة وإصرار وقدرة على التميز في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الجامعة تحرص دائمًا على دعم أبنائها وبناتها الموهوبين وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق.

كما ثمَّن نائب رئيس الجامعة دور كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القرين، في دعم الطالبات ورعاية المتميزات، بما يسهم في تخريج نماذج مشرفة تمثل جامعة الأزهر بصورة تليق بمكانتها العلمية والوطنية.

واختتم التهنئة متمنيًا للطالبة دوام النجاح والتوفيق، وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة في المحافل الرياضية المقبلة.