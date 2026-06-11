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"استغل فقدانها للوعي وسرق هاتفها".. الداخلية تضبط لص صيدلية الزاوية الحمراء

كتب : علاء عمران

01:26 م 11/06/2026

المتهم

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصد قيام أحد الأشخاص باستغلال حالة إغماء مفاجئة تعرضت لها عاملة داخل صيدلية بمنطقة الزاوية الحمراء، والاستيلاء على هاتفها المحمول بأسلوب المغافلة.

نجح رجال مباحث القاهرة، في تحديد هوية المجني عليها، وتبين أنها مقيمة بدائرة القسم، وبسؤالها أفادت بأن الواقعة تعود إلى نهاية شهر مايو الماضي، حيث اتهمت الشخص الظاهر في مقطع الفيديو باستغلال لحظة فقدانها لوعيها وسرقة متعلقاتها الشخصية، مؤكدة أنها لم تتقدم ببلاغ رسمي في حينها بسبب حالتها الصحية.

ضبط المتهم واعترافاته بتفاصيل الجريمة

ألقى رجال المباحث القبض على مرتكب الجريمة عقب تقنين الإجراءات، واتضح أنه شخص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبمواجهته بالأدلة ومقطع الفيديو، اعترف بارتكاب الواقعة تفصيلياً مستغلاً حالة الإغماء التي أصابت الضحية، وأرشد عن مكان الهاتف المحمول الذي جرى ضبطه وإعادته للمجني عليها، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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سرقة صيدلية القاهرة النيابة العامة وزارة الداخلية

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