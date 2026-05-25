إعلان

رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى الأزهر بأسيوط بمناسبة عيد الأضحى المبارك

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:36 ص 25/05/2026

رفع حالة الاستعداد بمستشفى أسيوط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط وأقسامها المختلفة، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع تكليف إدارة المستشفى بمتابعة انتظام العمل وضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى على مدار الساعة.

وأكد الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، أن خطة الاستعدادات شملت رفع درجة التأهب بأقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة، مع توفير كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية خلال أيام العيد. كما تقرر إلغاء الإجازات للأطقم الطبية والتمريضية لضمان انتظام العمل داخل المستشفى طوال فترة العيد.

وأوضح الدكتور شريف مطاوع، مدير مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، أن المستشفى في حالة جاهزية كاملة لاستقبال الحالات الجراحية والحرجة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع دعم غرف العمليات وأقسام الطوارئ بكافة الكفاءات الطبية والتمريضية، واستمرار التواجد الطبي لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة بكفاءة عالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة الأزهر مستشفى الأزهر بأسيوط عيد الأضحى المبارك

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 25-5: نجاح وترقية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 25-5: نجاح وترقية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
غموض موقف صلاح ومرموش وغياب حمدي فتحي والمهدي عن ودية مصر وروسيا
رياضة محلية

غموض موقف صلاح ومرموش وغياب حمدي فتحي والمهدي عن ودية مصر وروسيا

خلال ساعات.. نتيجة النقل الابتدائي والإعدادي بالقاهرة مجانا عبر هذا الرابط
مدارس

خلال ساعات.. نتيجة النقل الابتدائي والإعدادي بالقاهرة مجانا عبر هذا الرابط
لماذا تراجعت أرباح مربي الماشية في موسم عيد الأضحى؟.. نقيب الفلاحين يكشف
مصراوى TV

لماذا تراجعت أرباح مربي الماشية في موسم عيد الأضحى؟.. نقيب الفلاحين يكشف
"عروسة البحر".. 10صور لـ مي عمر بفستان لامع في حفل زفاف نجل إدوارد
زووم

"عروسة البحر".. 10صور لـ مي عمر بفستان لامع في حفل زفاف نجل إدوارد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟
طقس عيد الأضحى .. الأرصاد تصدر توضيحًا