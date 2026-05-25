أعلن الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط وأقسامها المختلفة، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع تكليف إدارة المستشفى بمتابعة انتظام العمل وضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى على مدار الساعة.

وأكد الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، أن خطة الاستعدادات شملت رفع درجة التأهب بأقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة، مع توفير كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية خلال أيام العيد. كما تقرر إلغاء الإجازات للأطقم الطبية والتمريضية لضمان انتظام العمل داخل المستشفى طوال فترة العيد.

وأوضح الدكتور شريف مطاوع، مدير مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، أن المستشفى في حالة جاهزية كاملة لاستقبال الحالات الجراحية والحرجة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع دعم غرف العمليات وأقسام الطوارئ بكافة الكفاءات الطبية والتمريضية، واستمرار التواجد الطبي لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة بكفاءة عالية.