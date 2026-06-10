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الزراعة: تصدير 9 ملايين بيضة و707 أطنان بيض مبستر منذ بداية 2026

كتب : محمد ممدوح

03:53 م 10/06/2026

الدكتور طارق سليمان

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كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن تحقيق صادرات مصر من بيض المائدة ومنتجاته معدلات نمو ملحوظة منذ بداية العام الجاري، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي والتوسع في الأسواق الخارجية.

طارق سليمان: تصدير 9 ملايين بيضة مائدة و707 أطنان بيض مبستر

قال سليمان، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن إجمالي صادرات مصر منذ بداية العام الجاري بلغ نحو 9 ملايين بيضة مائدة، بالإضافة إلى 707 أطنان من البيض المبستر، و3 أطنان من البيض المجفف.

طارق سليمان: 59 منشأة معزولة تدعم التوسع في التصدير

أوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن مصر عززت وجودها في الأسواق الخارجية من خلال التوسع في المنشآت المعزولة المخصصة للتصدير، والتي وصل عددها إلى 59 منشأة تلتزم باشتراطات منظمة الصحة الحيوانية، بما يضمن جودة وسلامة المنتجات المصدرة.

طارق سليمان: إنتاج بيض المائدة ارتفع إلى 16 مليار بيضة

أضاف أن قطاع الدواجن شهد توسعًا ملحوظًا في الطاقة الإنتاجية خلال العام الجاري، حيث ارتفع إنتاج بيض المائدة إلى نحو 16 مليار بيضة، مقارنة بـ14 مليار بيضة خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 14%.

طارق سليمان: زيادة الإنتاج حققت الاكتفاء الذاتي ووفرت فائضًا للتصدير

أشار إلى أن ارتفاع حجم الإنتاج ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، مع توفير فائض قابل للتصدير، في ظل ما تقدمه الدولة من دعم فني ولوجستي ومالي للقطاع.

طارق سليمان: التصدير يشمل منتجات ذات قيمة مضافة

أكد أن صادرات البيض لم تعد تقتصر على بيض المائدة فقط، بل امتدت إلى منتجات ذات قيمة مضافة مثل البيض المبستر والبيض المجفف، بما يعزز فرص العمل ويرفع العائد الاقتصادي لصناعة الدواجن في مصر.

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