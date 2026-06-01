أعلنت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد بداية من اليوم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 33 درجة، على أن ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 36 و37 درجة بنهاية الأسبوع.

ارتفاع تدريجي في الحرارة ونشاط رياح

أضافت "غانم" أن الأجواء ستكون حارة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية، فيما تسود أجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 41 درجة.

شبورة ورياح محملة بالأتربة خلال الأيام المقبلة

أشارت إلى أن درجات الحرارة الصغرى سترتفع أيضًا خلال ساعات الليل، لتتراوح ما بين 20 و21 درجة مئوية، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة الحرارة تؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا للرياح على عدد من المناطق، قد يكون محملًا بالرمال والأتربة في بعض الأوقات، بالتزامن مع استمرار الأجواء المعتدلة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا.

الأرصاد تنصح بتجنب أشعة الشمس

لفتت عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الشبورة المائية تعد الظاهرة الجوية الأبرز خلال فترات الاستقرار الجوي، حيث تتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ببعض المناطق خلال ساعات الصباح المبكر.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة، مع الإكثار من شرب السوائل على مدار اليوم، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية للحفاظ على درجة حرارة الجسم.