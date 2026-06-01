أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 1 يونيو إلى السبت 6 يونيو، مشيرة إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار نهارًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين يكون معتدلًا خلال ساعات الليل.

وتوقعت الهيئة تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين فوق المعدلات المسجلة في الظل، بالإضافة إلى نشاط للرياح على فترات متقطعة بمختلف المناطق خلال الفترة المشار إليها.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة العظمى المتوقعة، سجلت القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 35 و36 درجة مئوية، بينما تراوحت على السواحل الشمالية بين 32 و33 درجة. أما شمال الصعيد فتتراوح بين 38 و40 درجة، فيما تسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى المعدلات بدرجات حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية.