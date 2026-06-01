إعلان

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: موجة حارة تدريجية تضرب البلاد

كتب : محمد عبدالناصر

10:00 ص 01/06/2026

طقس حار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 1 يونيو إلى السبت 6 يونيو، مشيرة إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار نهارًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين يكون معتدلًا خلال ساعات الليل.

وتوقعت الهيئة تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين فوق المعدلات المسجلة في الظل، بالإضافة إلى نشاط للرياح على فترات متقطعة بمختلف المناطق خلال الفترة المشار إليها.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة العظمى المتوقعة، سجلت القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 35 و36 درجة مئوية، بينما تراوحت على السواحل الشمالية بين 32 و33 درجة. أما شمال الصعيد فتتراوح بين 38 و40 درجة، فيما تسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى المعدلات بدرجات حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية.

711532213_1426023952889501_9149818298467846086_n

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موجة حارة درجات الحرارة حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم 1-6: استقرار مالي لهذا البرج.. ونصيحة
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم 1-6: استقرار مالي لهذا البرج.. ونصيحة
الدولار ينخفض في أولى تعاملات البنوك اليوم بعد إجازة عيد الأضحى
اقتصاد

الدولار ينخفض في أولى تعاملات البنوك اليوم بعد إجازة عيد الأضحى
"الأزمات تلاحق الأبيض".. إبراهيما نداي يرفض طلب الزمالك بشأن مستحقاته
رياضة محلية

"الأزمات تلاحق الأبيض".. إبراهيما نداي يرفض طلب الزمالك بشأن مستحقاته
نتنياهو وكاتس يوجهان بضرب أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
شئون عربية و دولية

نتنياهو وكاتس يوجهان بضرب أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
لماذا اختلفت نسخة محمد صلاح الأوروبية عن منتخب مصر؟ تحليل رقمي
رياضة عربية وعالمية

لماذا اختلفت نسخة محمد صلاح الأوروبية عن منتخب مصر؟ تحليل رقمي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يرتفع في مصر
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: موجة حارة تدريجية تضرب البلاد