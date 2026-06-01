لحماية الأطفال.. ماليزيا تحظر منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً

كتب : محمد جعفر

12:27 م 01/06/2026

بدأت ماليزيا، اليوم الاثنين، تنفيذ قواعد جديدة تمنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تستهدف تعزيز حماية القاصرين من المخاطر الرقمية المتزايدة.

حماية من المحتوى الضار

وأكدت الحكومة الماليزية أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار ومظاهر التنمر السيبراني، في ظل تنامي المخاوف بشأن تأثير المنصات الرقمية على الفئات العمرية الصغيرة وسلامتها النفسية والاجتماعية.

وتُلزم القواعد الجديدة شركات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، ومنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من إنشاء حسابات جديدة على المنصات المشمولة بالقرار.

وتسري الإجراءات على المنصات التي تضم ما لا يقل عن 8 ملايين مستخدم، وتشمل تطبيقات ومواقع شهيرة مثل فيسبوك وإنستجرام وتيك توك ويوتيوب، ما يجعل القرار مؤثراً على شريحة واسعة من المستخدمين داخل البلاد.

غرامات على الشركات المخالفة

ونصت القواعد على فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين رينجيت ماليزي، أي ما يعادل نحو 2.5 مليون دولار، بحق الشركات التي لا تلتزم بتنفيذ المتطلبات الجديدة، فيما أكدت السلطات أن أولياء الأمور لن يتعرضوا لأي عقوبات إذا تمكن أبناؤهم من تجاوز القيود المفروضة.

