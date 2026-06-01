انطلقت صباح الاثنين، امتحانات نهاية العام ببعض كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، للعام الجامعي 2026/2025.

وأصدرت إدارة جامعة الأزهر، تعليماتها لجميع العمداء بضرورة متابعة اللجان عن قرب أولا بأول، والتأكد من توفير أجواء هادئة للطلاب.

ضوابط امتحانات كليات جامعة الأزهر 2026

وضعت كليات جامعة الأزهر، مجموعة من الضوابط الخاصة بلجان الامتحانات، على النحو التالي:

· الحضور قبل الامتحان بوقت كاف، ولا يُسمح بدخول لجنة الامتحان بعد بدء الامتحان في تمام الساعة العاشرة صباحاً

لأي سبب كان.

· لا يُسمح للطالب بدخول لجنة الامتحان إلا بعد إبراز كارنيه الكلية.

- يُحظر اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية، وكذلك الكتب والمذكرات، وفي حال المخالفة يُعاقب الطالب بتحرير محضر غش وإحالته إلى مجلس تأديب الطلاب.

- ضرورة الالتزام التام بالنظام داخل لجنة الامتحان، والتعامل اللائق مع السادة المراقبين والملاحظين مع تجنب الحديث مع الزملاء.

- لا يُسمح للطالب بمغادرة لجنة الامتحان قبل مضي نصف الوقت.

- على الطالب التأكد من كتابة بياناته كاملة وصحيحة على غلاف ورقة الإجابة مع الالتزام بالتوقيع في كشوف الحضور والانصراف.

الالتزام بالزي المنضبط الذي يليق بمكانة الطالب الأزهري، والامتناع عن المظاهر غير اللائقة، كالبناطيل الممزقة، مع الاعتدال في الهيئة والمظهر العام.