بعد تصريحاتها في"صاحبة السعادة".. مي عزالدين تتصدر التريند

كتب : نوران أسامة

11:05 ص 01/06/2026 تعديل في 11:34 ص
    مي عز الدين تتألق بإطلالة كاجوال
    مي عز الدين وإسعاد يونس من كواليس برنامج صاحبة السعادة
    مي عز الدين تشارك جمهورها صور جديدة عبر حسابها بموقع إنستجرام (3)
    مي عز الدين تتألق بفستان أحمر أنيق

تصدر اسم الفنانة مي عز الدين تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد عرض حلقتها في برنامج صاحبة السعادة المذاع عبر قناة DMC، والتي كشفت خلالها العديد من التفاصيل المتعلقة بحياتها الشخصية، من بينها الوعكة الصحية التي تعرضت لها وقصة تعارفها بزوجها أحمد تيمور.

مي عز الدين تكشف تفاصيل إجرائها عملية بالمنظار

كشفت مي عز الدين تفاصيل الأزمة الصحية التي مرت بها، قائلة: "جالي فيروس في المعدة وتسبب في حدوث صديد، ووصلت لمرحلة تسمم".

وأضافت: "الأمعاء مسكت في بعض ومبقتش أهضم الأكل كويس، وبطني كبرت جدًا وكانت بتوجعني، فاضطريت أروح المستشفى".

وتابعت: "عملت عملية بالمنظار وتم شفط الصديد من المعدة، وشلت كمان الزائدة الدودية، والحمد لله ربنا كريم وعدت الأزمة على خير".

مي عز الدين تروي قصة تعارفها بزوجها أحمد تيمور

كما تحدثت مي عن تفاصيل لقائها الأول بزوجها، مؤكدة أن الأمر جاء بمحض الصدفة.

وقالت: "رحت حفلة واتقابلنا في الإيفنت، وأحمد كان قاعد جنبي على الترابيزة، لكن أنا مكنتش أعرفه. وبعد ما اتكلمنا شوية، أستاذ عمر خيرت عزف لحن أغنية (عارفة) للفنان علي الحجار، وهي أغنية كنت بحبها جدًا وبسمعها مع أمي".

وأضافت: "انهرت من البكاء وقتها، وأحمد فضل يهديني ويديني مناديل، وبعد حوالي ساعة من الكلام سألته: هو أنت مين؟".

مي عز الدين تعلن تأجيل مسلسلها الجديد

وكانت مي عز الدين أعلنت مؤخرا عن تأجيل مسلسلها الجديد "قبل وبعد"، الذي كان من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، وذلك بسبب ضيق الوقت.

آخر أعمال مي عز الدين

يذكر أن آخر أعمالها الدرامية مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي شارك في بطولته كل من آسر ياسين ودياب وأشرف عبد الباقي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه.

بعد تصريحاتها في"صاحبة السعادة".. مي عزالدين تتصدر التريند
