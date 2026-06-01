كرّم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مفتشًا تابعًا لإدارة الرقابة بمديرية تموين الإسكندرية، يدعى "أحمد السيد شكري"، وذلك ردًا على تعرضه لاعتداء أثناء أدائه مهامه الرقابية، خلال عيد الأضحى المبارك.

وزير التموين يكرم مفتشا بالإسكندرية

جاء التكريم خلال لقاء عقد بديوان عام الوزارة، تقديرًا لما بذله المفتش من جهود ميدانية استثنائية، ومتابعة دقيقة للأسواق، بما أسهم في إحكام الرقابة التموينية وضبط المخالفات، وتحقيق الانضباط بالأنشطة التجارية المختلفة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن التكريم يأتي تقديرًا لالتزام المفتش المهني، خاصة بعد تعرضه لاعتداء أثناء تنفيذ إحدى الحملات الرقابية بمحافظة الإسكندرية، واستمراره في أداء مهامه بكل إخلاص ومسؤولية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر الأداء الميداني للأجهزة الرقابية، ومديريات التموين بالمحافظات، وتعمل على ترسيخ ثقافة التقدير والتحفيز للعناصر المتميزة، باعتبارها أحد المحاور المهمة لرفع كفاءة الأداء وتعزيز فعالية الرقابة التموينية.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، ومنافذ تداول السلع الأساسية، مع التأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة وجودة المنتجات، وصرف الحصص التموينية للمواطنين وفق الضوابط المنظمة.

كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن الحفاظ على منظومة الدعم ووصوله إلى مستحقيه وتحقيق الانضباط الكامل بمنظومة الخبز.



ومن جهته أعرب المفتش أحمد السيد شكري عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن ما تحقق من نتائج هو ثمرة العمل الجماعي، والتعاون المستمر بين جميع عناصر المنظومة الرقابية بمديرية تموين الإسكندرية.

كما وجه الشكر إلى الوزير الدكتور شريف فاروق على هذا التقدير الذي يمثل حافزًا لمواصلة بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين وحماية الأسواق.