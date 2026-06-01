قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين، إن معظم محلات الجزارة تحصل على إجازة بعد عيد الأضحى تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، وذلك عقب انتهاء موسم الأضاحي الذي يعملون فيه بدون راحة.

وأضاف وهبة، أن مدة الإجازة تختلف من محل إلى آخر، موضحًا أنه لا توجد فترة محددة يلتزم بها جميع الجزارين، حيث تواصل بعض المحلات العمل بشكل طبيعي دون إغلاق، بينما يفضل آخرون الحصول على إجازة قد تمتد إلى شهر كامل.



وأوضح أن السبب الرئيسي وراء حصول عدد من الجزارين على إجازات بعد العيد يرجع إلى تشبع الأسواق والمنازل بكميات كبيرة من اللحوم الناتجة عن الأضاحي، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الطلب على الشراء خلال الفترة التالية للعيد.



وأشار إلى أن تشغيل المحلات خلال هذه الفترة قد لا يكون مجديًا اقتصاديًا لبعض الجزارين في ظل انخفاض حركة البيع، ما يدفعهم إلى استغلال هذه الفترة للحصول على قسط من الراحة قبل العودة إلى العمل بصورة طبيعية.

الإقبال على شراء اللحوم والأضاحي هذا العام

ولفت وهبة إلى أن الإقبال على شراء اللحوم خلال موسم عيد الأضحى جاء في المستويات المعتادة، دون تسجيل زيادة أو تراجع ملحوظ مقارنة بمواسم الأعياد خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.

وأكد أن سوق اللحوم يشهد نمطا موسميا متكررا، إذ ترتفع معدلات الطلب بشكل كبير قبل وخلال عيد الأضحى، ثم تتراجع نسبيا بعد انتهاء الموسم نتيجة توافر كميات من اللحوم لدى الأسر المصرية.