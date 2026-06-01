الكويت تندد بالهجمات الإيرانية على أراضيها

أعلنت الكويت رفضها القاطع للهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت أراضيها، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الدولة واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلاً عن ما تسببه من مخاطر على المدنيين والمنشآت الحيوية داخل البلاد.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الهجمات وتكرارها من شأنه تقويض الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة، كما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الاثنين 1 يونيو 2026



— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) June 1, 2026

وشددت الكويت على إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الممارسات، معتبرة أنها أعمال عدوانية مرفوضة لا يمكن القبول بها.

كما أكدت وزارة الخارجية احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون أمنها وحماية أراضيها وسيادتها.

وحملت الكويت إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، استناداً إلى أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.