أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد بداية من الأحد وحتى الخميس موجة حارة تستمر لنحو 7 أيام، يصاحبها ارتفاع تدريجي ومستمر في درجات الحرارة، موضحة أن قيم الحرارة ترتفع يوميًا مقارنة باليوم السابق، وتستمر هذه الارتفاعات حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، إلى جانب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يسهمان بشكل مباشر في ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وأضافت منار غانم أن يوم الاثنين يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بينما تسجل ذروة الارتفاعات يوم الثلاثاء، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة مئوية، وتستمر الأجواء الحارة حتى الأحد المقبل، فيما تتجاوز درجات الحرارة 36 درجة مئوية ببعض المناطق، وتصل في محافظات الصعيد إلى 42 درجة.

وأشارت منار غانم إلى أن الطقس خلال الأسبوع الجاري سيكون أكثر حرارة، لافتة إلى أن الإحساس بالبرودة خلال فترات الليل سيقل تدريجيًا، مع ارتفاع درجات الحرارة الصغرى إلى 20 درجة مئوية خلال الساعات المقبلة، موضحة أن البلاد تودع الموجات الباردة وتستقبل الموجات الحارة وارتفاعات درجات الحرارة، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح قد يساعد على تلطيف الأجواء تدريجيًا مع منتصف الأسبوع.