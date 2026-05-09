إعلان

بعلم ترامب.. إسرائيل شيدت قاعدة سرية بالعراق لإدارة حرب إيران

كتب : محمود الطوخي

10:17 م 09/05/2026 تعديل في 10:34 م

إسرائيل شيدت قاعدة سرية بالعراق لإدارة حرب إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن إنشاء جيش الاحتلال الإسرائيلي منشأة عسكرية سرية في قلب الصحراء الغربية العراقية لتوفير الدعم اللوجستي اللازم خلال حرب إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة، أن هذه القاعدة السرية شُيدت قبيل اندلاع الصراع بعلم الولايات المتحدة لخدمة أهداف العمليات الجوية في حرب إيران وأمريكا.

وأشارت المصادر، إلى أن القوات الإسرائيلية وفرق البحث والإنقاذ استخدمت هذا الموقع لتأمين الطيارين الإسرائيليين في حال سقوط طائراتهم أثناء تنفيذ المهام القتالية فوق الأراضي الإيرانية.

تنسيق لوجستي في حرب إيران

وذكرت المصادر، أن القاعدة كانت عرضة للانكشاف في مطلع شهر مارس الماضي، بعد أن رصد راعٍ محلي تحركات مروحية غير اعتيادية في المنطقة، ما دفع وحدات من القوات العراقية للتوجه إلى الموقع لاستطلاع الأمر.

وفي محاولة لمنع كشف المنشأة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت الوحدات العراقية لإبعادها عن الموقع السري، وهو الهجوم الذي أسفر حينها عن مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين، مما أثار إدانات رسمية من بغداد حينها.

اقرأ أيضا:

"أمريكي وإسرائيلي".. اشتباكات في العراق بعد إنزال جوي أجنبي

دور القاعدة في حرب إيران وأمريكا

وأكدت المصادر، أن هذه القاعدة السرية التي أُسست بعلم مسبق من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساهمت في تعزيز قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة آلاف الهجمات الجوية ضد أهداف داخل إيران.

وأوضحت أن تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع قريب من مسرح العمليات خلال الحملة التي استمرت 5 أسابيع كان عاملا حاسما في استدامة العمليات العسكرية المكثفة في حرب إيران وأمريكا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا قاعدة إسرائيلية بالعراق قاعدة الصحراء الغربية بالعراق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: طهران تريد اتفاقا لإنهاء حرب إيران وقد أحصل على رد قريبا جدا
شئون عربية و دولية

ترامب: طهران تريد اتفاقا لإنهاء حرب إيران وقد أحصل على رد قريبا جدا
جيهان الشماشرجي وآية سماحة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "الكلام على إيه؟
زووم

جيهان الشماشرجي وآية سماحة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "الكلام على إيه؟

بيراميدز يكشف قائمته الرسمية لنهائي كأس مصر أمام زد
رياضة محلية

بيراميدز يكشف قائمته الرسمية لنهائي كأس مصر أمام زد
كيف وصل قاضي أكتوبر إلى لحظة قتل طليقته؟ (رواية محاميه)
حوادث وقضايا

كيف وصل قاضي أكتوبر إلى لحظة قتل طليقته؟ (رواية محاميه)
موسى يشيد بوزير النقل: بيشتغل 30 ساعة في الـ24 ساعة وإنجازاته هائلة
أخبار مصر

موسى يشيد بوزير النقل: بيشتغل 30 ساعة في الـ24 ساعة وإنجازاته هائلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك 0 -0 اتحاد العاصمة.. كأس الكونفدرالية
الرئيس السيسي: مصر لم تكن يومًا حاضنة للمعرفة فحسب بل شريكًا أصيلًا في إنتاجها
ماكرون: أشكر جهود مصر التي أسهمت في افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور