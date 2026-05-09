كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن إنشاء جيش الاحتلال الإسرائيلي منشأة عسكرية سرية في قلب الصحراء الغربية العراقية لتوفير الدعم اللوجستي اللازم خلال حرب إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة، أن هذه القاعدة السرية شُيدت قبيل اندلاع الصراع بعلم الولايات المتحدة لخدمة أهداف العمليات الجوية في حرب إيران وأمريكا.

وأشارت المصادر، إلى أن القوات الإسرائيلية وفرق البحث والإنقاذ استخدمت هذا الموقع لتأمين الطيارين الإسرائيليين في حال سقوط طائراتهم أثناء تنفيذ المهام القتالية فوق الأراضي الإيرانية.

تنسيق لوجستي في حرب إيران

وذكرت المصادر، أن القاعدة كانت عرضة للانكشاف في مطلع شهر مارس الماضي، بعد أن رصد راعٍ محلي تحركات مروحية غير اعتيادية في المنطقة، ما دفع وحدات من القوات العراقية للتوجه إلى الموقع لاستطلاع الأمر.

وفي محاولة لمنع كشف المنشأة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت الوحدات العراقية لإبعادها عن الموقع السري، وهو الهجوم الذي أسفر حينها عن مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين، مما أثار إدانات رسمية من بغداد حينها.

دور القاعدة في حرب إيران وأمريكا

وأكدت المصادر، أن هذه القاعدة السرية التي أُسست بعلم مسبق من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساهمت في تعزيز قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة آلاف الهجمات الجوية ضد أهداف داخل إيران.

وأوضحت أن تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع قريب من مسرح العمليات خلال الحملة التي استمرت 5 أسابيع كان عاملا حاسما في استدامة العمليات العسكرية المكثفة في حرب إيران وأمريكا.