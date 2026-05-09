كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية وبرفقته آخر بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية على أحد الطرق بمحافظة سوهاج، مما عرّض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

حركات خطرة ورعونة على الطريق العام

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائدها ومرافقه والقائم بأعمال التصوير، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة جرجا.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على سبيل الاستعراض وتصويرها ونشرها، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

