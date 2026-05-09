إعلان

عمرو حمزاوي: حرب إيران لم تغيّر خريطة تأييد ترامب في أمريكا

كتب : حسن مرسي

10:39 م 09/05/2026 تعديل في 10:53 م

الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن جميع الأطراف داخل المجتمع الأمريكي تتأثر بتداعيات الحرب في إيران، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة وما يترتب عليه من تأثيرات على جودة الحياة داخل الولايات المتحدة.

وأوضح حمزاوي، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تتضمن في بعض الأحيان قدرًا من الإلهاء، رغم تأكيده في أكثر من مناسبة رغبته في مصارحة الرأي العام.

وأشار إلى أن ترامب يغير مواقفه وتصريحاته بشكل متكرر، في وقت تتصاعد فيه أصوات داخل الولايات المتحدة ترى أنه لم يحقق نجاحًا في الملف الإيراني.

ولفت إلى أن ترامب، خلال ولايته الثانية، لم يتأثر بشكل جوهري بالمتغيرات الخارجية، حيث يظل المشهد السياسي الأمريكي منقسمًا بين مؤيديه ومعارضيه بغض النظر عن التطورات.

وأكد أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن نسبة تأييد ترامب داخل الحزب الجمهوري تقترب من 80%، وهو ما يعكس أن الحرب في إيران لم تؤثر بشكل كبير على قاعدة تأييده داخل حزبه.

وشدد حمزاوي على أن الشرائح المعارضة لترامب تتركز داخل الحزب الديمقراطي، مشيرًا إلى أن الحرب لم تُحدث تغييرًا جوهريًا في التركيبة السياسية الأمريكية، حيث يظل الانقسام قائمًا بين مؤيد ومعارض بنسبة شبه متساوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حديث القاهرة ترامب حرب إيران عمرو حمزاوي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بيراميدز يكشف قائمته الرسمية لنهائي كأس مصر أمام زد
رياضة محلية

بيراميدز يكشف قائمته الرسمية لنهائي كأس مصر أمام زد
شاكيرا وريكي مارتن ومريام فارس.. نجوم قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس
زووم

شاكيرا وريكي مارتن ومريام فارس.. نجوم قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس
"دراما وطرد".. ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي
رياضة عربية وعالمية

"دراما وطرد".. ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي
كيف وصل قاضي أكتوبر إلى لحظة قتل طليقته؟ (رواية محاميه)
حوادث وقضايا

كيف وصل قاضي أكتوبر إلى لحظة قتل طليقته؟ (رواية محاميه)
متى يجب تناول الفيتامينات وهل تضر الجسم؟.. مجدي نزيه يجيب
مصراوى TV

متى يجب تناول الفيتامينات وهل تضر الجسم؟.. مجدي نزيه يجيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان