قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن جميع الأطراف داخل المجتمع الأمريكي تتأثر بتداعيات الحرب في إيران، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة وما يترتب عليه من تأثيرات على جودة الحياة داخل الولايات المتحدة.

وأوضح حمزاوي، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تتضمن في بعض الأحيان قدرًا من الإلهاء، رغم تأكيده في أكثر من مناسبة رغبته في مصارحة الرأي العام.

وأشار إلى أن ترامب يغير مواقفه وتصريحاته بشكل متكرر، في وقت تتصاعد فيه أصوات داخل الولايات المتحدة ترى أنه لم يحقق نجاحًا في الملف الإيراني.

ولفت إلى أن ترامب، خلال ولايته الثانية، لم يتأثر بشكل جوهري بالمتغيرات الخارجية، حيث يظل المشهد السياسي الأمريكي منقسمًا بين مؤيديه ومعارضيه بغض النظر عن التطورات.

وأكد أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن نسبة تأييد ترامب داخل الحزب الجمهوري تقترب من 80%، وهو ما يعكس أن الحرب في إيران لم تؤثر بشكل كبير على قاعدة تأييده داخل حزبه.

وشدد حمزاوي على أن الشرائح المعارضة لترامب تتركز داخل الحزب الديمقراطي، مشيرًا إلى أن الحرب لم تُحدث تغييرًا جوهريًا في التركيبة السياسية الأمريكية، حيث يظل الانقسام قائمًا بين مؤيد ومعارض بنسبة شبه متساوية.