قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل، في إطار تطوير سياسات الدعم وتحقيق كفاءة أكبر في توجيه المساعدات.

وأوضح "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الاسبوعي، أن الحكومة تتابع الملف مع وزيري التضامن الاجتماعي والتموين، إلى جانب الجهات المعنية، بهدف إعداد خريطة تنفيذية شاملة لآليات التطبيق.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن بعض التفاصيل الخاصة بالمنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من الدراسات الفنية والتنظيمية.

السياحة تحقق 5.6 ملايين سائح في الربع الأول

كشف رئيس الوزراء، في ملف آخر، أن اجتماعه مع وزيري الطيران والسياحة تناول سبل الحفاظ على النمو الإيجابي لقطاع السياحة، مشيرًا إلى أن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد وصول عدد السياح إلى 5.6 ملايين سائح.

ولفت إلى أنه في حال استمرار هذا النمو، كان من الممكن أن يتجاوز عدد السياح 22 مليون سائح سنويًا، إلا أن التوترات الإقليمية والحرب الجارية في المنطقة أثرت على وتيرة التعافي.

حوافز جديدة لدعم القطاع السياحي والطيران

أوضح "مدبولي" أنه يجري دراسة اتخاذ حوافز جديدة لدعم قطاع السياحة، ليس فقط في الفترة الحالية، ولكن خلال الأشهر المقبلة أيضًا، لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار.

وأشار إلى وجود تنسيق مع وزير الطيران المدني بشأن الإجراءات التحفيزية لشركة مصر للطيران، إلى جانب تشجيع الشركات الأجنبية على استمرار رحلاتها إلى مصر دون تقليص أو إلغاء، على غرار ما حدث في بعض الدول الأخرى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم التوافق على مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لضمان استمرار نمو قطاع السياحة.

