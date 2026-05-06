أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، خاصة الوحدات صغيرة المساحة الموجهة للشباب ومحدودي الدخل.

وأوضح "مدبولي" خلال كلمته في المؤتمر الأسبوعي للحكومة من العاصمة الإدارية، أن هذا التوجه يأتي في إطار دعم مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية العمرانية وتوفير سكن ملائم للفئات المستهدفة.

حوافز جديدة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرس تقديم حوافز جديدة لتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص في مجال الإسكان، بما يضمن زيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

ولفت إلى أن النموذج المقترح يقوم على تنفيذ القطاع الخاص للوحدات السكنية وتسليمها للدولة، مع احتفاظه بالجزء التجاري من المشروعات وتحقيق العوائد الاستثمارية منه.

دعم التنمية وتحقيق التوازن في سوق الإسكان

أكد "مدبولي" أن هذا النموذج يهدف إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين من الإسكان الملائم، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم خطط التنمية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الحكومة ماضية في توسيع نطاق الشراكة مع المستثمرين بما يحقق استفادة متبادلة ويسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يتابع مستجدات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة

توجيهات رئاسية بتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين

الحكومة تستعرض تحديث وثيقة ملكية الدولة وخطة الطروحات قبل نهاية العام