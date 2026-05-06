نسبة الإنجاز تصل 80%.. محافظ الوادي الجديد تتابع تقنين أراضي الدولة

كتب : محمد الباريسي

07:31 م 06/05/2026

الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد

تابعت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، سير العمل داخل وحدة تقنين أراضي الدولة بديوان عام المحافظة، لمراجعة الموقف التنفيذي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين، ومعدلات الإنجاز في الملفات المسجلة على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

إنجاز 80% من الملفات

وجاءت الجولة بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، وأحمد فرغلي، مدير منظومة التقنين واسترداد أراضي الدولة، حيث اطلعت المحافظ على إجمالي الطلبات التي جرى فحصها، وموقف العقود المحررة والمسلمة للمواطنين.

وأوضحت المحافظ أن نسبة الإنجاز بلغت 80% حتى الآن، مشيرة إلى الانتهاء من تحرير وتوقيع 720 عقد تقنين خلال الأيام القليلة الماضية.

تسريع وتيرة العمل

ووجهت محافظ الوادي الجديد بتسريع وتيرة العمل لإنجاز جميع الملفات المقدمة، بالتزامن مع جهود المحافظة في رفع كفاءة وحدة تقنين أراضي الدولة، ودعم منظومة العمل بالأجهزة والكوادر البشرية المؤهلة، بما يعزز دقة الأداء وشفافية الإجراءات.

وأكدت أن تقنين أوضاع واضعي اليد يأتي في ضوء خطة الدولة لتيسير الإجراءات اللازمة أمام المواطنين الجادين، مع الحفاظ على مقدرات الدولة ومستحقاتها.

