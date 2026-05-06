لقي مواطن بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا مصرعه، اليوم الأربعاء ، إثر اختناقه بالغاز داخل منزله، وفشلت محاولات إنقاذه في المستشفى.

بلاغ بالحادث

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوصول المواطن إلى مستشفى سمالوط النموذجي مصاباً باختناق إثر تسرب غاز في منزله.

تسريب غاز أثناء الاستحمام

وكشفت التحريات الأولية حدوث التسريب أثناء الاستحمام، وأصيب بحالة إعياء شديدة، وفشلت محاولات إنقاذه عقب نقله للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.