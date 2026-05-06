إعلان

مصرع شخص باختناق غاز داخل منزله في المنيا

كتب : جمال محمد

07:35 م 06/05/2026

جثة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي مواطن بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا مصرعه، اليوم الأربعاء ، إثر اختناقه بالغاز داخل منزله، وفشلت محاولات إنقاذه في المستشفى.

بلاغ بالحادث

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوصول المواطن إلى مستشفى سمالوط النموذجي مصاباً باختناق إثر تسرب غاز في منزله.

تسريب غاز أثناء الاستحمام

وكشفت التحريات الأولية حدوث التسريب أثناء الاستحمام، وأصيب بحالة إعياء شديدة، وفشلت محاولات إنقاذه عقب نقله للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا مديرية أمن المنيا النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

3 طعنات انتقام تشعل الثأر في بيت العيلة وتقود قاتل "الحاجة أرزاق" للمفتي
حوادث وقضايا

3 طعنات انتقام تشعل الثأر في بيت العيلة وتقود قاتل "الحاجة أرزاق" للمفتي
وزير الاتصالات: إتاحة باقة إنترنت أرضي بـ 150 جنيهًا
أخبار مصر

وزير الاتصالات: إتاحة باقة إنترنت أرضي بـ 150 جنيهًا

8 حالات لا تناسبها الولادة الطبيعية.. منها وضعية الجنين
نصائح طبية

8 حالات لا تناسبها الولادة الطبيعية.. منها وضعية الجنين
مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
زووم

مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
بعد جدل "التبرعات".. دنيا فؤاد تسلم نفسها لأمن الإسماعيلية والنيابة تباشر التحقيق
بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي