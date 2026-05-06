قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أجرى دراسة اقتصادية شاملة لتحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات والمحمول، موضحًا أن الزيادة التي تم اعتمادها جاءت أقل من المطالب التي تقدمت بها الشركات.

وأشار الوزير إلى أن القرار جاء مع إلزام الشركات بتقديم باقات إضافية توفر مزايا أكبر للمواطنين، بما يسهم في توسيع قاعدة المستخدمين وتحسين جودة الخدمات.

إتاحة مجانية للمنصات الحكومية واستقرار الخدمات الأساسية

أشار وزير الاتصالات إلى إتاحة الدخول المجاني للمنصات الحكومية والتعليمية دون التأثير على باقات المستخدمين، ضمن حزمة من التيسيرات الجديدة.

وأكد أن أسعار مكالمات الصوت للخطوط الثابتة والمحمولة ستظل مستقرة، إلى جانب ثبات أسعار كروت الشحن والفواتير الإلكترونية دون أي تغيير.

رقابة مشددة على الشركات وتحسين جودة الخدمة

شدد "هندي" على أن هناك متابعة دورية لجودة خدمات الاتصالات، مع توقيع عقوبات على الشركات غير الملتزمة بمعايير الجودة.

وأكد المهندس رأفت هندي، أن الهدف هو ضمان تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مع استمرار تطوير قطاع الاتصالات بما يتماشى مع احتياجات المستخدمين.

