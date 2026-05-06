كشف النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ ، التفاصيل الكاملة لأزمة وزير الصحة، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتي غادر الوزير على إثرها اجتماع عقده معهم.

وقال " عبدالعزيز فى تصريح خاص لمصراوي، إن الأزمة بدأت عندما حدث تكدس كبير في قاعة الاجتماعات، التي لا تسع أكثر من ٣٠ نائب، وتواجد بها ما يقرب من ٥٠ نائب، الأمر الذي أحدث فوضى كبيرة مما دفعني لمعاتبة الوزير، وقلت له:"هذا الأمر لا يليق يا معالي الوزير".

واستطرد عضو مجلس الشيوخ، بأن وزير الصحة استنكر حديثي معه ورد قائلا: "من فعل الأمر الذي لا يليق انتم أم أنا"، ورديت عليه بقولي:"الخطأ مشترك من الوزير باعتبار أن المكان الذي يعقد فيه الاجتماع لا يليق، كما أن النواب أيضا جانبهم الصواب في التفافهم حولك، كما أنهم قبلوا على أنفسهم الجلوس في مثل تلك القاعة".

وأشار إلى أن الوزير لم يمهل نفسه برهة واحدة، وغادر القاعة بعد أن ألقى القلم والورقة التي كان يوقع عليها على الأرض، مضيفا:"ما حدث من الوزير استهزاء غير مبرر بأعضاء السلطة التشريعية، لا سيما أن القاعة المخصصة للاجتماع، غير مهيأة بالمرة حيث تقع في الدور الارضي في الوزارة، وتحتوي على ترابيزة بلاستيك واحدة بدلا من أن تكون قاعة اجتماعات تليق بنواب الشعب".

وطالب النائب طارق عبدالعزيز، باتخاذ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، القنوات القانونية والرقابية لمحاسبة الوزير علي تصرفه مع النواب.

وأشار إلي أن وزارة الصحة تعاني من مشكلة حقيقة في تكليف الأطباء ، خاصة أن الوزارة تقوم بنقل اطباء الوجه البحرى، الي الوجه القبلي والعكس، لافتا إلي أن وزير الصحة كلف زوجين أحدهما بمطروح والآخر في الصعيد، متسائلا: كيف للزوحين أن يتعاموا مع أولادهم".