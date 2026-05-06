أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتابع بشكل دقيق ملف السلع الاستراتيجية، مع استمرار التعاقدات لضمان توافرها، مشددًا على أن الحكومة تعتمد على بيانات واقعية تعكس الوضع الفعلي في الأسواق وليس تقديرات.

وأوضح "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن تأمين السلع يمثل أولوية قصوى، في إطار خطة الدولة للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

احتياطي استراتيجي آمن يمتد حتى عام كامل

أشار رئيس الوزراء إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتراوح حاليًا بين 3 إلى 6 أشهر، وقد يمتد في بعض السلع المهمة، وعلى رأسها القمح، إلى ما يقرب من عام كامل.

ولفت إلى أن هذه المستويات تعكس قوة منظومة الإمدادات وقدرة الدولة على التعامل مع أي متغيرات في الأسواق العالمية.

تحسن موسم القمح وارتفاع الجودة الغذائية

أوضح "مدبولي" أن موسم القمح هذا العام يسير بشكل جيد للغاية، مشيرًا إلى أن استمرار البرودة لفترة أطول أدى إلى تأخير نضج المحصول، وهو ما انعكس إيجابًا على جودة الحبوب وزيادة قيمتها الغذائية.

وأضاف أنه ناقش هذا الملف مع وزير الزراعة، حيث تم التأكيد على أن المحصول الحالي قد يكون أفضل من حيث الجودة والمكونات الغذائية، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي.

تأثير العوامل العالمية على الأسعار

أشار رئيس الوزراء، فيما يتعلق بالأسعار، إلى أن بعض التحركات السعرية ترجع إلى عوامل عالمية مثل تكاليف النقل والتغيرات في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن هذه الظاهرة ليست محلية بل عالمية.

وشدد على أن الحكومة تتابع هذه المتغيرات بشكل مستمر، وتسعى لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال زيادة الإنتاج وضمان توافر السلع.

استقرار الأسواق وتوافر السلع دون نقص

أكد "مدبولي" أنه لا توجد حاليًا أي سلع ناقصة في الأسواق، موضحًا أن الوضع الحالي يشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترة السابقة، مع استمرار الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الحكومة تتابع يوميًا ملف السلع الاستراتيجية لضمان استمرار الاستقرار وتوافر المنتجات الأساسية للمواطنين في جميع الأوقات.

