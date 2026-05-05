عميد معهد السكر: رصدنا حالات توقفت عن أدوية السكري.. ودخلت في غيبوبة وتسمم

كتب : داليا الظنيني

06:06 م 05/05/2026

السكري

كشف الدكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء، عن رصد حالات تضررت بشكل مباشر نتيجة اتباع نصائح طبية غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تدعو إلى وقف العلاج أو اتباع أنظمة غذائية خاطئة.

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة CBC، أنه تم تسجيل حالات وصلت إلى غيبوبة سكرية حادة نتيجة هذه الممارسات، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية بشكل خطير.

وشدد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تشجيع هذه السلوكيات، لما تمثله من خطر مباشر على حياة المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن المرجعية الوحيدة للعلاج يجب أن تكون الأطباء المتخصصين والأبحاث العلمية والجهات الطبية المعتمدة.

وأضاف أنه في حال قيام أي طبيب بالتوصية بوقف العلاج أو تناول السكريات بشكل مفرط، فمن حق المريض التقدم بشكوى ضده، نظرًا لما يمثله ذلك من تهديد جسيم على الصحة العامة، قد يصل إلى حد "القتل العمد".

