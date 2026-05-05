أطلقت وزارة الصحة والسكان، سلسلة توعوية تستهدف تصحيح المفاهيم المرتبطة بالتغذية الصحية، وتقديم إرشادات مبنية على أسس علمية حول النظم الغذائية المثالية، في محاولة لتعزيز وعي المواطنين وتوجيههم نحو خيارات غذائية متوازنة تدعم الصحة العامة، وذلك في أعقاب حالة الجدل الواسع التي أثارها ما يُعرف بـ"ـنظام الطيبات" خلال الفترة الأخيرة.

ودعت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي عبر حسابها على فيسبوك، إلى أهمية بدء اليوم بوجبة فطار متوازنة تمنح الجسم الطاقة اللازمة لمواصلة الأنشطة اليومية.

وأوضحت أن تناول وجبة بسيطة تتكون من الفول والبيض والعيش البلدي والخضروات يُعد خيارًا صحيًا متكاملًا، لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة.

وأكدت وزارة الصحة، أن الكمية لا تقل أهمية عن جودة الطعام، مشددة على ضرورة الاعتدال في تناول الخبز والاكتفاء بربع رغيف بلدي، إلى جانب الحصول على كمية مناسبة من الخضروات دون إفراط.

وأشارت إلى أن الالتزام بوجبة فطار متوازنة يسهم في تحسين مستوى النشاط والتركيز طوال اليوم، بما يدعم نمط حياة صحي ومتوازن.

وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا على حسابات وزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي.