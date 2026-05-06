تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم جلسة النطق بالحكم على مدرس فيزياء هتك عرض طالبة قاصر، وذلك بعد إحالة أوراقه الى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في قرار اعدلمه، إثر علاقة عاطفية تربطهما، بقرية بطرة التابعة لمركز طلخا، في محافظة الدقهلية.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور، وعضوية المستشارين محمد فتحي السيد إبراهيم الصواف، ومحمد حسن السيد السيد عاشور، وذلك في القضية رقم 20640 لسنة 2025 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 4496 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

تفاصيل القضية

كانت المحكمة أصدرت قرارا في أبريل الماضي بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه وحددت جلسة اليوم للنطق.

وأحال المستشار الدكتور مصطفى عبد الباقي تركيا، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم "فادي خ.، 26 سنة"، معلم فيزياء، ومقيم بقرية بطرة – مركز طلخا، للمحاكمة الجنائية، لأنه في غضون عام 2024 بدائرة مركز طلخا، هتك عرض المجني عليها ش.، طالبة، والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، بغير قوة أو تهديد، وذلك أكثر من مرة برضاء منها، حال كونه من المتولين ملاحظتها "المعلم الخاص بها"، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أقرت المجني عليها بأنه إثر علاقة عاطفية بينها والمتهم، قام الأخير بهتك عرضها بغير قوة أو تهديد، وذلك أكثر من مرة برضا منها، حال كونه من المتولين ملاحظتها المعلم الخاص بها، وأكدت قصده إلى هتك عرضها برضا منها.

ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها، أن المجني عليها قد سبق وأن تكرر استعمالها، وذلك منذ فترة زمنية يتعذر من الوجهة الفنية تحديدها أو الجزم بها يقينا، ولا يوجد ما يتنافى أو يتعارض مع جواز حدوثها على نحو التصوير الوارد بمذكرة النيابة، وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.