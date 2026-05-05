رياح ورمال وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة على المحافظات

كتب- محمد فتحي:

02:48 ص 05/05/2026
    عاصفة ترابية (17)
    عاصفة ترابية (16)
    عاصفة ترابية (13)
    عاصفة ترابية (15)
    عاصفة ترابية تضرب القاهرة الجيزة (5)
    عاصفة ترابية تضرب القاهرة الجيزة (2)
    عاصفة ترابية تضرب القاهرة الجيزة (3)

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ أن العظمى المتوقعة اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى 24 درجة.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، فإن هناك استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبحسب الهيئة، فإن هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما أن فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن هناك اضطرابا في الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج من 2-3 م.

