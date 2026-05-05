أستاذ تمويل: موجات التضخم المتصاعدة قد تتفاقم خلال الفترة المقبلة

كتب : داليا الظنيني

02:00 ص 05/05/2026

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة شديدة التعقيد نتيجة الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولًا إلى التوترات في الشرق الأوسط.

وأوضح إبراهيم، خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن هذه الأزمات خلقت حالة من عدم القدرة على التنبؤ بما قد يحدث في المستقبل القريب، حيث تتغير الأوضاع بشكل سريع على مستوى أسواق الطاقة والمعادن والبورصات العالمية.

وأشار إلى أن هذا التذبذب أدى إلى ارتفاع المخاطر وتراجع حجم الاستثمارات، فضلًا عن زيادة معدلات البطالة، مع موجات تضخم متصاعدة قد تتفاقم خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي انعكست بشكل مباشر على الدول النامية، التي لا تمتلك القدرة الكافية لمواجهة التداعيات، ما يضعها أمام تحديات كبيرة في إدارة موازناتها وتحقيق الاستقرار المالي.

ولفت إلى أن هذه الأوضاع تتطلب سياسات اقتصادية أكثر مرونة، مع تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي تهدد النمو العالمي.

وشدد على أن المرحلة الحالية تستدعي استراتيجيات استباقية من الدول النامية، لضمان حماية اقتصاداتها من تداعيات الأزمات العالمية، والعمل على تحقيق التوازن المالي رغم التحديات.

هشام إبراهيم التضخم الاقتصاد العالمي

