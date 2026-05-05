نشرت وزارة النقل مجموعة من الصور الحديثة التي توثق أحدث تصوير جوي لمشروع مونوريل شرق النيل، قبل الافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى المقرر تشغيلها يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026، في خطوة تستهدف إطلاع المواطنين على الموقف التنفيذي النهائي للمشروع.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على إبراز حجم الإنجاز في المشروع وإظهار جاهزية المسار والمحطات قبل بدء التشغيل الفعلي أمام الجمهور، مع اقتراب موعد التشغيل الرسمي خلال الأيام المقبلة.

مسار المشروع والمحطات الرئيسية

وتُظهر الصور الامتداد الكامل للخط الذي يربط بين محطة المشير طنطاوي بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بعدد من المحاور والمناطق الحيوية داخل القاهرة الجديدة.

وتشمل المرحلة الأولى من التشغيل 16 محطة رئيسية هي: "المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي R1، الحي R2، المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، وصولًا إلى محطة مدينة العدالة".

مواعيد التشغيل وخدمة الركاب

ومن المقرر، أن يبدأ التشغيل أمام الجمهور يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً، بما يتيح وسيلة نقل حديثة وسريعة تربط بين المناطق السكنية والمراكز الخدمية والإدارية.

يساهم المشروع في خدمة العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة وتخفيف الضغط على وسائل النقل التقليدية، مع توفير رحلات منتظمة وآمنة على مدار اليوم.

تصميم حديث وبنية تحتية متكاملة

وتعكس الصور الجوية التي نشرتها الوزارة حجم الإنجاز في المشروع، وجاهزية المحطات والبنية التحتية قبل التشغيل الفعلي، إلى جانب إبراز التكامل العمراني بين مسار المونوريل والمناطق المحيطة به.

ويظهر المشروع كأحد عناصر النقل الذكي التي تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية في التشغيل والإدارة.

أهمية المشروع لمنظومة النقل

ويُعتبر مونوريل شرق النيل أحد أبرز مشروعات النقل الذكي الحديثة، إذ يساهم في تقليل زمن الرحلات وتخفيف الضغط المروري بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

يدعم المشروع توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل المستدامة وربط المدن الجديدة بشبكة مواصلات حديثة وآمنة تخدم خطط التنمية العمرانية.

