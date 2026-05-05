دعت وزارة الخارجية السعودية إيران إلى وقف الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن واحترام مبادئ حسن الجوار.

أعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات الاستهداف الإيراني لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات الشقيقة ولناقلة تابعة لشركة إماراتية.

أكدت الخارجية السعودية في بيان لها، أن المملكة تقف إلى جانب دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، معربة عن قلق المملكة إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة.

دعت إلى ضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس ودعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي.

وشددت الخارجية السعودية على أهمية عودة حرية الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية كما كانت قبل 28 فبراير الماضي.

وطالبت وزارة الخارجية السعودية تطالب بضمان مرور السفن في مضيق هرمز بأمن وسلامة دون قيود.

كما أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب ولي العهد عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

أكد وقوف المملكة إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دفاعها عن أمنها واستقرارها.

كما جرى خلال الاتصال استعراض المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدانت الدول العربية، مساء الإثنين، الهجمات الإرهابية الإيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة.

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات تجدد العدوان الإيراني الغادر على دولة الإمارات العربية المتحدة بالمسيرات الحربية والصواريخ مستهدفاً منشآت مدنية في إنتهاك صارخ للقانون الدولي ولإتفاق وقف إطلاق النار .

وأدان أبو الغيط الاعتداء الإيراني السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية بمسيرات حربية أثناء عبورها من خلال مضيق هرمز، وكذا الهجوم بمسيرة على منشأة نفطية في الفجيرة.

وشدد أبو الغيط على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات العربية أو حرية الملاحة في مضيق هرمز محملا إيران المسؤولية كاملة عن أفعالها غير المشروعة والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط تأكيده، مجددا على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزء، معربا عن التضامن الكامل والوقوف إلى جانب دولة الإمارات فيما ستتخذ من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها، وفقا للغد.