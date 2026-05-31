قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التكنولوجيا، خاصة في مجال المرور، موضحًا أن ذلك يتجسد في المشروعات الحديثة التي تهدف إلى تحديث المنظومة المرورية بما يتماشى مع المدن الذكية.

وأضاف قريطم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الروبوت المروري هو ابتكار مصري بالكامل من تصميم وتنفيذ مهندسين محليين بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بالإدارة العامة لنظم معلومات المرور، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس التطور التكنولوجي المحلي وقدرة الكفاءات المصرية على تقديم حلول مبتكرة.

وأشار إلى أن الروبوت يختص برصد مخالفات الانتظار في الأماكن الممنوع الوقوف بها، حيث يسجل المخالفة فورًا ويرسلها إلى غرفة العمليات، مما يساهم في تقليل التكدسات المرورية، موضحًا أن النظام يعتمد على التصوير الكامل وتوثيق المخالفة بدقة، بما يقلل احتمالات الخطأ إلى حد شبه معدوم.

وتابع أن الروبوت يقدم أيضًا خدمات استفسار للمواطنين حول قانون المرور وإجراءاته، مثل ترخيص السيارات أو تغيير أجزاء المركبة، عبر نظام تفاعلي يعتمد على السؤال والإجابة الصوتية، وهو ما يسهل على المواطنين الحصول على المعلومات بشكل مباشر وسريع.

وشدد قريطم على أن الروبوت يعمل بعدة لغات، منها الإنجليزية والفرنسية، لدعم السياحة في المدن الذكية مثل مدينة العلمين، التي تم تزويدها بهذه التقنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تقديم خدمات متطورة للسائحين والزوار.

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق أن الروبوت تم نشره بالفعل في مواقع متعددة بالقاهرة والجيزة لتعريف المواطنين بالتكنولوجيا المصرية ودعم منظومة المرور الذكية، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تمثل نقلة نوعية في إدارة المرور، وتؤكد أن مصر قادرة على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.