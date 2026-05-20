اجتماع لبحث تطوير مسرح ماسبيرو ورفع كفاءة التجهيزات الفنية

كتب : أحمد الجندي

04:44 م 20/05/2026 تعديل في 05:06 م

اجتمع الكاتب أحمد المسلمانى، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مع عدد من قيادات ماسبيرو، اليوم الأربعاء؛ لاستكمال تجهيز مسرح ماسبيرو.

وبحسب بيان صحفي، ناقش الاجتماع استكمال خطوات التجهيز والإعداد الفنى للمسرح، ورفع كفاءة الأماكن والغرف الملحقة به، وتحديد آليات التعامل مع الإنتاج المسرحى سواء من خلال فرق الدولة أو المشروعات المقدمة لمسرح ماسبيرو أو الشراكات، وكذلك تطوير كافيتريا السابع التى ستعمل فى خدمة المسرح أثناء العروض.

حضر اللقاء محمد الجوهرى رئيس التليفزيون، وأميرة سالم رئيسة قطاع القنوات المتخصصة، وطه محمود رئيس القطاع الاقتصادى، والمهندس أشرف حامد رئيس قطاع الهندسة، وسيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما، وسامى العزالى عضو مجلس الهيئة، وحسين الرزاز مستشار الهيئة الوطنية للإعلام،

كما حضر الكاتب والإعلامى أحمد الدرينى المسؤول عن وثائقيات ماسبيرو وتطوير المحتوى بالتليفزيون المصرى، والإعلامى أحمد نجيب مقدم البرامج بالقناة الأولى.

