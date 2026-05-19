يلتقي الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، رؤساء قنوات التليفزيون وشبكات الإذاعة التابعة لـ الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بالتنسيق مع الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الدولة للإعلام على تعزيز التواصل مع مختلف مكونات المنظومة الإعلامية، والعمل على دعم وتطوير الإعلام المصري بما يمكنه من أداء دوره الوطني والاجتماعي بكفاءة أكبر.

التأكيد على استقلال الهيئة الوطنية للإعلام

أكدت "الوزارة" أن الاجتماع يعكس التزامها الكامل بما نص عليه الدستور والقانون بشأن استقلال الهيئة الوطنية للإعلام في إدارة شؤونها الإدارية والمالية والفنية، مشيرة إلى أن هذه الملفات لن تكون مطروحة ضمن جدول أعمال اللقاء.

وأوضحت أن الاجتماع يأتي في إطار الاختصاصات المنوطة بوزارة الدولة للإعلام، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، والعمل على تطوير المحتوى الإعلامي وتعزيز المهنية والقدرة التنافسية للإعلام الوطني.

حوار مهني لتطوير الأداء الإعلامي



يستهدف اللقاء فتح حوار مهني مباشر مع قيادات الإعلام القومي حول آليات دعم وتيسير العمل داخل القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية، إلى جانب تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بما يسهم في الارتقاء بالأداء الإعلامي.

ويهدف الاجتماع إلى ترسيخ مكانة الإعلام المصري على المستويين المحلي والعربي، من خلال تطوير أدوات العمل الإعلامي ومواكبة المتغيرات المهنية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع الإعلامي.



