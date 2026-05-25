كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين بسرعة الانتهاء من تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام، وفقا لما تم الاتفاق عليه، مع التزام الهيئة بتنفيذ خطة التطوير.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي، صباح اليوم الإثنين، لمناقشة خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وآليات تسوية مديونياتها، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

إعادة تطوير الهيئات الاقتصادية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل جهودا جادة في إطار ملف إعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، وهناك عدد من الهيئات تم التوافق على العمل من أجل سرعة رفع أدائها، لاستعادة مكانتها، ومنها الهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل إدراك أثرها الإعلامي والتنويري، لافتًا إلى أنه سبق أن اجتمع مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أكثر من مرة، وكذا اجتمع معه نائب رئيس الوزراء، بهدف وضع خطة تنفيذية لإصلاح أوضاع الهيئة المالية والفنية.

بدوره، أشار الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى أنه اجتمع مع أحمد المسلماني؛ أكثر من مرة، بغرض العمل على وضع خطة تنفيذية لتطوير عمل الهيئة.

ولفت إلى أن الهيئة وضعت بالفعل خطة للتطوير، وبدأت في التطبيق، ويتم العمل حاليًا على رصد الأثر المالي لها، سواء فيما يتعلق بحوكمة النفقات، وكذا زيادة الإيرادات.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أنه يتم العمل أيضًا في هذا الإطار على حل المشكلات ذات الصلة بديون الهيئة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى تسويات نهائية، تذلل مشكلات الهيئة المختلفة.

تسوية مديونيات الوطنية للإعلام

من جهته أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه سبق بالفعل عقد اجتماعات مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى تسويات لمديونيات الهيئة الوطنية للإعلام، وفض التشابكات المالية مع بعض الجهات الحكومية.

في حين أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن ما يتم حاليا من إجراءات في هذا الملف يمثل جهودا مقدرة تستهدف غلق الملفات القديمة التي أثقلت الهيئة بأعباء مالية كبيرة، مضيفا أنه يتم العمل حاليا على حل عدد من المشكلات الأخرى، بما يسهم في توفير موارد مستدامة للهيئة الوطنية للإعلام، لافتا إلى أنه بحل المشكلات التاريخية المزمنة، وتوفير موارد مالية مستدامة؛ تصبح الهيئة قادرة على الانطلاق.



اجتماع يعكس الإرادة السياسية للتطوير

وخلال الاجتماع، تقدم أحمد المسلماني، بالشكر للدولة على الاهتمام بحل مشكلات الهيئة الوطنية للإعلام، واصفًا اجتماع اليوم بأنه "اجتماع تاريخي"، يعكس إرادة سياسية حقيقية، عبر اتخاذ إجراءات مهمة جدا للتغلب على المشكلات التي تواجه الهيئة الوطنية للإعلام منذ سنوات.

وسلط المسلماني الضوء على التحديات التي تواجه مختلف وسائل الإعلام العالمية الكبرى، مستعرضًا في هذا الصدد عددًا من التحديات التي تواجه الهيئة الوطنية للإعلام، وكذا غيرها من المؤسسات.

وتناول رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أبرز محاور التطوير التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية، سواء فيما يخص تخفيض النفقات، وكذا العمل على جذب الوكالات الإعلانية الكبرى مجددا للتعاون مع ماسبيرو، كما لفت إلى إحداث نقلة كبيرة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تحقيق أرقام غير مسبوقة للمشاهدة "رقميا"، ويتم العمل من أجل البناء على ما تحقق.

وفي السياق ذاته، استعرض المسلماني عددا من الأرقام والمعدلات التي تم تحقيقها خلال الفترة الأخيرة، كما قدم عرضًا مختصرًا لعدد من مشروعات التطوير الرقمي التي يتم العمل عليها في إطار الخطة التي تتبناها الهيئة الوطنية للإعلام.

وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بسرعة الانتهاء من تسوية المديونيات على الهيئة الوطنية للإعلام.